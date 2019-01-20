"Проблемы — не в форме". Биатлонист Фуркад нашёл причину недавнего фиаско

Французский биатлонист Мартен Фуркад уверен, что не может выступать на должном уровне, поскольку ему нужно сделать передышку. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Рассказывая о неудачном масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он завоевал лишь четвёртое место, Фуркад отметил, что его фиаско никак не связано с физической формой.

— В этом году мой план — следовать за лучшими. На протяжении гонки чувствовал себя хорошо, но в конце понимал, что силы на исходе. Мне необходима пауза, проблемы не в физической форме, а в моей собственной голове, — отметил он.