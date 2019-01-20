Кандидат в президенты Украины пообещал прекратить войну в Донбассе за полгода

Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заверил, что обстрелы прекратятся в первые же дни после его победы на выборах.

Фракция "Оппозиционный блок" официально выдвинула депутата Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины, пишет интернет-издание "Вести". Парламентарий озвучил свой план действий на благо страны и в первую очередь остановился на ситуации в Донбассе.

Вилкул выразил уверенность, что военный конфликт в регионе можно прекратить в считанные месяцы. Он пообещал, что уже через несколько дней после его победы на предстоящих выборах "перестанут стрелять", а ещё через полгода наступит устойчивый мир.

По мнению кандидата, этого можно добиться путём переговоров с США и Россией.

— Должна быть принята совместная компромиссная резолюция СБ ООН. Как хочет Америка — не будет. Как хочет Россия — тоже не будет. Будет какой-то компромисс, — заявил депутат.

Вилкул предложил ввести в Донбассе временную администрацию под эгидой ООН, провести там выборы по украинским законам и с участием украинских партий, а затем принять законы "в логике минских соглашений".

Как ранее писал Лайф, кандидат от оппозиции также высказывался насчёт проводимых в стране реформ, он назвал их "циничными экспериментами над людьми".