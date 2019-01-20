"К нему вопросов быть не может". IBU прекратит травлю биатлониста Логинова

Целый ряд спортсменов требует от Логинова извинений за нарушение антидопинговых правил, а также объяснений, каким образом запрещённое вещество попало к нему в организм.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался касательно критики в адрес биатлониста сборной Александра Логинова.

— Я высказал руководству Международного союза биатлонистов (IBU), что накипело в защиту нашего спортсмена [Логинова]. Был приглашён представитель этического комитета, который признал, что к Логинову не может быть вопросов. С 2015 по 2017 год он не участвовал в соревнованиях. Вопросов не может быть ни у кого, — рассказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

По словам Драчёва, президент IBU Олле Далин планирует провести беседы с представителями национальных федераций, чьи спортсмены устраивают травлю российскому биатлонисту. Против Логинова, в частности, выступают француз Мартен Фуркад, норвежец Йоханнес Бё и швед Себастьян Самуэльссон. Они требуют, чтобы Логинов принёс извинения и объяснил, каким образом в его организм попало запрещённое вещество.

Логинов нарушил антидопинговые правила, за что с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года отбыл дисквалификацию. В этом сезоне он занимает второе место в личном зачёте Кубка мира, на первом месте — Йоханнес Бё.