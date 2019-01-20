Нетаньяху заявил, что целью авиации Израиля в Сирии были объекты Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил удар израильских ВВС по целям на территории Сирии. По словам политика, атака была направлена на иранские объекты в стране.

Ранее сегодня Лайф рассказывал, что подразделениям ПВО Сирии пришлось отражать ракеты, выпущенные израильскими самолётами.

— Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам, — написал премьер в своём твиттер-аккаунте.

В данный момент Нетаньяху посещает Чад, где он с президентом страны Идрисом Деби Итно договорился возобновить дипломатические отношения, разорванные в 1972 году.