Нетаньяху заявил, что целью авиации Израиля в Сирии были объекты Ирана

Читайте также

Нетаньяху заявил, что целью авиации Израиля в Сирии были объекты Ирана

0

Фото: © Flickr/European External Action Service

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил удар израильских ВВС по целям на территории Сирии. По словам политика, атака была направлена на иранские объекты в стране.

Ранее сегодня Лайф рассказывал, что подразделениям ПВО Сирии пришлось отражать ракеты, выпущенные израильскими самолётами.

— Наша политика постоянна: противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам, — написал премьер в своём твиттер-аккаунте.

В данный момент Нетаньяху посещает Чад, где он с президентом страны Идрисом Деби Итно договорился возобновить дипломатические отношения, разорванные в 1972 году.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×