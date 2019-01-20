В Египте обнаружили шесть могил фараонов, правивших более 4,5 тысячи лет назад

Находка была сделана участниками археологической экспедиции Бирмингемского университета.

Министерство по делам памятников древности Египта сообщило об обнаружении шести захоронений, принадлежащих к эпохе Древнего Египта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Находка была сделана участниками археологической экспедиции Бирмингемского университета.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников Египта Мустафа Вазири уточнил, что несмотря на целостность главного входа в одну из гробниц, в ней явно побывали воры, которые, судя по всему, вломились через заднюю стену.

— Несмотря на то что главный вход в одну из гробниц был целым, все же она была разграблена много столетий назад, — отметил он.