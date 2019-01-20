СМИ: Абэ готов заключить мирный договор при передаче Шикотана и островов Хабомаи

При этом передача других южных островов — Итурупа и Кунашира, по мнению Токио, на данном этапе выглядит нереалистично.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией при условии передачи Токио острова Шикотан и группы мелких необитаемых островов Хабомаи. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По данным агентства, сейчас Абэ рассматривает план, который предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и островов Хабомаи Японии де-факто. Передача же других островов — Итурупа и Кунашира, по мнению представителей японской администрации, на данном этапе выглядит нереалистично.

Россия и Япония уже несколько десятилетий ведут консультации для заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио оспаривает их принадлежность. Москва, в свою очередь, не раз выражала опасения, что в случае передачи Японии Курил на островах могут появиться военные США.

Во вторник, 22 января, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Основной темой встречи станет как раз вопрос заключения мирного договора.