Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

Регистрация рождения и смерти в России будет проводиться автоматически, пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.
По данным ведомства, в стране разработана новая система, которую в ближайшее время протестируют на самых важных и массовых услугах.
Если испытания пройдут успешно, автоматическим сделают оформление и других документов.
Пока рождение и смерть россияне регистрируют в загсах или МФЦ. Нужно написать заявление и приложить к нему нужные документы.
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