Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

После внедрения новой системы больше не придётся нести документы в загсы или центры госуслуг.

Регистрация рождения и смерти в России будет проводиться автоматически, пишут "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

По данным ведомства, в стране разработана новая система, которую в ближайшее время протестируют на самых важных и массовых услугах.

Если испытания пройдут успешно, автоматическим сделают оформление и других документов.

Пока рождение и смерть россияне регистрируют в загсах или МФЦ. Нужно написать заявление и приложить к нему нужные документы.