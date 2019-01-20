В Германии не видят правовых оснований для вмешательства в "Северный поток – 2"

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В Германии не видят правовых оснований для вмешательства в "Северный поток – 2"

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Фото: © gazprom.ru

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в процесс строительства газопровода "Северный поток — 2".

В интервью газете Handelsblatt он заявил, что у немецкого правительства нет правовой основы для вмешательства в ход строительства, которое уже идёт полным ходом.

Как писал ранее Лайф, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить строительство "Северного потока — 2".

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