В Германии не видят правовых оснований для вмешательства в "Северный поток – 2"

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил об отсутствии правовых оснований для вмешательства в процесс строительства газопровода "Северный поток — 2".

В интервью газете Handelsblatt он заявил, что у немецкого правительства нет правовой основы для вмешательства в ход строительства, которое уже идёт полным ходом.

Как писал ранее Лайф, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что никто не сможет остановить строительство "Северного потока — 2".