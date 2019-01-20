Пожар повредил студии ведущих американских телеканалов в Вашингтоне

В Вашингтоне в здании, где находятся новостные студии американских телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN, произошёл пожар.

Как указывается в "Твиттере" столичной пожарной охраны, возгорание случилось, по предварительной версии, из-за короткого замыкания. При этом спасатели довольно быстро потушили огонь.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Также редактор C-SPAN Стив Скалли сообщил в соцсетях, что студии его канала и Fox News оказались сильно повреждены. Он также рассказал, что студия MSNBC в процессе тушения была залита водой.