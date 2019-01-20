Федерацию бокса России признали лучшей в Европе по итогам 2018 года

Федерацию бокса России наградили премией Европейской конфедерации бокса (EUBC) в номинации "Лучшая национальная федерация EUBC 2018 года".

Как говорится в сообщении пресс-службы федерации, церемония награждения в 11 номинациях состоялась в Роттердаме во время чемпионата Нидерландов.

Кроме того, лучшим судьёй 2018 года признали отечественного специалиста Сергея Крутасова. Награду генсеку федерации Умару Кремлёву вручил глава EUBC Франко Фальчинелли.

Как отметил Кремлёв, признание в Европе станет "большой мотивацией продолжать работу в выбранном направлении и добиваться того, чтобы бокс стал видом спорта номер один не только в России, но и в мире".