Помпео призвал лидеров Ирана освободить граждан США, удерживаемых в стране

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что иранским властям необходимо остановить "террористическую кампанию по удержанию заложников".

— Иран всё ещё удерживает невиновных американцев, — написал Помпео в "Твиттере".

Напомним, речь идёт об экс-сотруднике правоохранительных органов Роберте Левинсоне и бизнесменах Сиамаке и Бакере Намази. Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз американца видели на острове Киш.

В Вашингтоне вначале утверждали, что Левинсон не имел никакого отношения к деятельности властей США, однако в 2013 году СМИ выяснили, что мужчина находился в Иране по заданию ЦРУ.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану серьёзными последствиями за отказ вернуть американцев, однако Тегеран не пошёл на уступки в этом вопросе.