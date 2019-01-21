"Надеюсь, ЕК получит по башке". Президент Чехии оценил ситуацию с Brexit

Милош Земан отказался считать трагедией возможный выход Британии из ЕС и заявил, что Еврокомиссии пора перестать считать себя европейским правительством.

Президент Чехии Милош Земан выразил уверенность, что Великобритания и Евросоюз расстанутся на максимально выгодных для обеих сторон условиях. Своим мнением он поделился в интервью пражской газете Blesk.

Земан заявил, что Еврокомиссия берёт на себя слишком много в вопросе Brexit и действует так, как будто является европейским правительством. Он подчеркнул, что ЕК — всего лишь "бюрократический орган", а руководит ЕС Европейский совет, состоящий из президентов и премьер-министров.

Чешский лидер добавил, что надеется на перемены в этом смысле после выборов в Европарламент.

— Надеюсь, ЕК слегка получит по башке, и кто-то объяснит её членам, что они лишь чиновники, — подчеркнул президент.

Земан также отметил, что для чешских граждан в Британии предусмотрены способы защиты на случай Brexit без сделки. Они прописаны в соответствующем законопроекте.

Как ранее писал Лайф, Европарламент отверг соглашение по Brexit, предложенное британским премьером Терезой Мэй. После этого в Еврокомиссии заявили, что готовятся к неконтролируемому выходу Британии из ЕС.