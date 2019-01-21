Премьер Украины рассказал о четырёх шагах к энергонезависимости страны

Украина может стать энергонезависимой страной за четыре шага. Об этом рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман.

— Повысить добычу украинского газа, увеличить эффективность его потребления, интегрировать нашу национальную газотранспортную систему в европейский рынок, а также помочь субсидиями украинцам, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги в полном объёме, — написал Гройсман на странице в "Фейсбуке".

Премьер также отметил, что Незалежная уже отказалась от российского газа, "который использовался как гибридное оружие против Украины".

По словам Гройсмана, в будущем его страна "не будет зависеть от поставок топлива из-за границы".