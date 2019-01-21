Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве

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Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве

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Фото: © телеграм-канал "Едем по Москве"

Всепогодный теплоход "Бьюти" врезался в пристань на Москве-реке, пишет телеграм-канал "Едем по Москве". Сообщается, что есть пострадавшие.

Представители компании "Рэдиссон Ройал", владеющей судном, заявили, что оно несильно коснулось причала.

— Льдина попала в двигатель, в связи с этим было небольшое изменение курса, — рассказала руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы компании Ольга Ткачёва.

Она добавила, что теплоходу удалось самостоятельно вернуться к причалу.

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