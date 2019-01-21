СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщает агентство Anadolu, турецкий и американский лидеры договорились ускорить процесс создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Кроме того, Трамп и Эрдоган пообещали приложить совместные усилия по ликвидации оставшихся боевиков ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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