СМИ: Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Как сообщает агентство Anadolu, турецкий и американский лидеры договорились ускорить процесс создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Кроме того, Трамп и Эрдоган пообещали приложить совместные усилия по ликвидации оставшихся боевиков ИГИЛ*.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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