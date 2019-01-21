Евросоюз примет санкции против четырёх россиян по "делу Скрипалей"

Также в "чёрный список" попадут пятеро сирийцев. Всё это в рамках нового плана ЕС по борьбе против применения химического оружия.

На плановом заседании Совета Евросоюза 21 января главы МИД 28 стран введут санкции против тех, кого считают виновными в производстве и применении химического оружия. Об этом сообщил журналистам представитель Совета ЕС.

По его словам, в "чёрном списке" будут имена девяти человек. Четверо из них — граждане России, которых в Евросоюзе называют "офицерами ГРУ". Среди них Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Санкции применят также к пяти гражданам Сирии и одной компании. В дальнейшем главы МИД планируют принять меры против более чем 15 человек и организаций.

Как ранее писал Лайф, 16 января 2018 года послы стран ЕС согласовали санкции против четырёх россиян, которых причисляют к сотрудникам российской разведки.

Напомним, инцидент в Солсбери произошёл 4 марта 2018 года. По версии британского следствия, к отравлению Скрипалей причастны Александр Петров и Руслан Боширов, которые были в Лондоне в тот день.