В Москве прошёл митинг против передачи Японии южной части Курил

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В Москве прошёл митинг против передачи Японии южной части Курил

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Фото: © Twitter/Серебряный Дождь

На Суворовской площади в Москве прошёл митинг "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии".

Как сообщает РИА "Новости", в акции участвовали представители движений "Левый фронт", "Новороссия", "Гражданская солидарность", "Комитет защиты территориальной целостности России" и другие организации.

Отмечается, что митинг закончился спокойно, по завершении акции все участники мирно разошлись.

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