Автора музыки к фильму "Война и мир" госпитализировали в Москве

У 82-летнего композитора Вячеслава Овчинникова случился инсульт, предстоит реабилитация.

Композитор Вячеслав Овчинников экстренно доставлен в больницу, сообщил "Пятый канал". По предварительным данным, он пережил инсульт.

Сообщается, что в клинике деятелю культуры предстоит провести ближайшие несколько дней, а после этого ему назначат курс реабилитации.

Овчинников писал музыку, в том числе к фильмам "Иваново детство", "Война и мир", "Андрей Рублёв", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину", "Арсенал". Кроме того, он автор опер "Маскарад", "На заре туманной юности", его музыка звучит в балетах "Суламифь", "Песнь Песней".