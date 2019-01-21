Ющенко обвинил жителей России в любви к рабству

Бывший украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что жителям РФ якобы нравится быть рабами.
— Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии, — передаёт слова Ющенко телеканал "112 Украина".
Стоит отметить, это не первые столь громкие заявления экс-президента Украины. Ранее Ющенко сравнил жителей ДНР с населением гитлеровской Германии. По мнению политика, люди в Донбассе якобы являются жертвами пропаганды.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени