Ющенко обвинил жителей России в любви к рабству

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Ющенко обвинил жителей России в любви к рабству

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко. Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Бывший украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что жителям РФ якобы нравится быть рабами.

— Россияне по натуре как народ не любят свободу — они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии, — передаёт слова Ющенко телеканал "112 Украина".

Стоит отметить, это не первые столь громкие заявления экс-президента Украины. Ранее Ющенко сравнил жителей ДНР с населением гитлеровской Германии. По мнению политика, люди в Донбассе якобы являются жертвами пропаганды.

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