За колонизацию Африки. В Италии предложили ввести санкции против Франции

Читайте также

За колонизацию Африки. В Италии предложили ввести санкции против Франции

20

Фото: © Pixabay

Итальянская партия "Движение пяти звёзд" предложит ввести санкции против стран, которые "продолжают колонизировать Африку". Об этом сообщил её лидер, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

— Сохраняются десятки африканских стран, в которых Франция чеканит свою монету, колониальный франк, и за счёт этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны, — цитирует Ди Майо агентство ANSA.

Он также отметил, что поток мигрантов из Африки в Европу и гибель беженцев в Средиземном море — следствие присутствия Франции и других государств на Чёрном континенте.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×