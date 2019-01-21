За колонизацию Африки. В Италии предложили ввести санкции против Франции

Итальянская партия "Движение пяти звёзд" предложит ввести санкции против стран, которые "продолжают колонизировать Африку". Об этом сообщил её лидер, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

— Сохраняются десятки африканских стран, в которых Франция чеканит свою монету, колониальный франк, и за счёт этого финансирует свою внешнюю задолженность, эксплуатируя эти страны, — цитирует Ди Майо агентство ANSA.

Он также отметил, что поток мигрантов из Африки в Европу и гибель беженцев в Средиземном море — следствие присутствия Франции и других государств на Чёрном континенте.