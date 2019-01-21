СМИ: В России создадут отряд женщин-космонавтов

"Роскосмос" сформирует женский отряд космонавтов для полётов на Международную космическую станцию, пишет ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Сообщается, что корпорация будет искать претенденток среди специалистов ракетно-космической отрасли, причём "в инициативном порядке", то есть не дожидаясь, когда они сами изъявят желание полететь в космос.
Уже решено переделать для женщин скафандр "Орлан-МКС".
— На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжёлых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только, — рассказал агентству источник.
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