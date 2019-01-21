СМИ: В России создадут отряд женщин-космонавтов

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СМИ: В России создадут отряд женщин-космонавтов

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Фото: © Роскосмос

Скафандры специально для них оснастят элементами экзоскелета, чтобы облегчить девушкам тяжёлую работу за бортом МКС.

"Роскосмос" сформирует женский отряд космонавтов для полётов на Международную космическую станцию, пишет ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Сообщается, что корпорация будет искать претенденток среди специалистов ракетно-космической отрасли, причём "в инициативном порядке", то есть не дожидаясь, когда они сами изъявят желание полететь в космос.

Уже решено переделать для женщин скафандр "Орлан-МКС".

— На скафандр будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук оператора при выполнении тяжёлых работ в рамках внекорабельной деятельности, в частности за бортом МКС, но не только, — рассказал агентству источник.

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