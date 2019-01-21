План Б. Мэй предложит парламенту альтернативный вариант Brexit

Британские СМИ гадают, что намерена предпринять премьер, чтобы вывести страну из тупика за два месяца до назначенной даты "развода" с Евросоюзом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит парламенту новый план выхода страны из Евросоюза, пишет The Sunday Times.

Издание предполагает, что она озвучит предложения о том, как сделать сделку с ЕС приемлемой и для Лондона, и для Брюсселя.

Что будет в этом плане, пока не известно. В СМИ пишут, что не исключено заключение отдельного соглашения между Великобританией и Ирландией, чтобы решить проблему пограничного режима после Brexit.

Как ранее писал Лайф, парламент Великобритании 15 января 2019 года отверг предложенный кабмином вариант соглашения с ЕС.

Напомним, Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, после этого начнётся переходный период.