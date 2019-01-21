СМИ: Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат в 2020 году

Госсекретарь США Майк Помпео может выдвинуть свою кандидатуру в сенат в 2020 году. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, глава американского дипведомства планирует баллотироваться от Канзаса, поскольку действующий сенатор от этого штата Пэт Робертсон заявил, что уйдёт на пенсию по окончании своего текущего срока.

Отмечается, что пока Помпео не сообщал о своих планах, однако представители Республиканской партии добиваются его выдвижения.