Молчавший больше года вулкан Безымянный выстрелил пеплом на 10 километров

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Молчавший больше года вулкан Безымянный выстрелил пеплом на 10 километров

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Никитин

Ветер унёс облако пепла на расстояние 800 километров от вулкана. Оно находится к северу от Магадана.

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Сообщается, что объявлен наивысший, "красный" уровень авиационной опасности. Облако пепла сейчас находится севернее Магадана, в 800 километрах от вулкана.

До этого Безымянный больше года был в состоянии покоя. По данным спасателей, пока выпадения пепла в регионе не зафиксировано.

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