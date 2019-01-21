Молчавший больше года вулкан Безымянный выстрелил пеплом на 10 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 километров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Сообщается, что объявлен наивысший, "красный" уровень авиационной опасности. Облако пепла сейчас находится севернее Магадана, в 800 километрах от вулкана.
До этого Безымянный больше года был в состоянии покоя. По данным спасателей, пока выпадения пепла в регионе не зафиксировано.
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