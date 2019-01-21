Кафельникова включили в Зал славы тенниса

Россиянин Евгений Кафельников был включён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте.

Отмечается, что кроме Кафельникова такой чести удостоены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

— Это три невероятно трудолюбивых спортсмена, которые ставили и достигали целей на высшем уровне, — заявил в интервью пресс-службе президент Зала славы Стэн Смит.

Сам Кафельников также отметил, что для него "большая честь представлять Россию среди величайших теннисных чемпионов".

Напомним, Евгений Кафельников является победителем Открытого чемпионата Франции, Австралии. В 2000 году россиянин стал олимпийским чемпионом, а в 2002-м — обладателем Кубка Дэвиса. Сейчас Кафельников занимает пост вице-президента Федерации тенниса России.