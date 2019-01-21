Медики рассказали о влиянии лунного затмения на здоровье человека

Отмечается, что чересчур впечатлительные и мнительные люди могут сами себя "накрутить" и убедить во вреде "кровавой Луны".

Затмение Луны никак не влияет на здоровье и самочувствие людей. Об этом рассказал РИА "Новости" заместитель главного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев.

По его словам, в США и Азии не раз проводились исследования по этому поводу: во время и после явления обзванивали травмпункты и больницы. Выяснилось, что среднее количество обращений к врачам в дни лунных затмений не меняется.

Однако эксперт признал, что чересчур впечатлительные и мнительные могут сами себя "накрутить" и убедить в том, что при виде "кровавой Луны" им становится хуже.

Таким людям стоит в часы затмений чем-то порадовать себя: повидаться с близкими, например, или позаниматься физкультурой, или хотя бы просто отдохнуть и почитать интересную книгу, посоветовал Кошелев.

Как ранее писал Лайф, на европейской территории России утром 21 января 2019 года можно понаблюдать частичное затмение Луны, а перед самым заходом за горизонт (в 8:46 мск) оно войдёт в полную фазу.