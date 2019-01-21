Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами

Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе рабочей группы НТИ "Автонет".

— В салонах авто уже с конца весны могут появиться скрытые камеры. Такие меры, направленные на профилактику воровства в арендованных авто, сейчас обсуждаются экспертами рабочей группы "Автонет", — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что установка камер никак не заденет личную свободу пользователей услуги, поскольку видеозаписи будут изыматься только в случаях воровства и только по запросу МВД или прокуратуры.