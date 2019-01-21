В Госдуме предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Сети

Читайте также

В Госдуме предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Сети

341

Фото: © РИА "Новости"/Владимир Песня

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России специальный телеканал, посвящённый обучению людей старшего возраста работе в Интернете, пишет РИА "Новости".

— Данной категории граждан важно знать, как, не выходя из дома, получать государственные услуги, экономя своё время и не тратя своё здоровье. Кроме того, в сети Интернет можно получать дополнительный заработок, что тоже является очень важным, — заявил парламентарий.

Он отметил, что пенсионерам и людям предпенсионного возраста сложнее всего ориентироваться во Всемирной паутине.

Кроме того, депутат подчеркнул, что пожилым людям особенно важно объяснить, как уберечься от интернет-мошенничества и обезопасить свои данные.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×