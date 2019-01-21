В Госдуме предложили запустить телеканал для обучения пенсионеров работе в Сети

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России специальный телеканал, посвящённый обучению людей старшего возраста работе в Интернете, пишет РИА "Новости".

— Данной категории граждан важно знать, как, не выходя из дома, получать государственные услуги, экономя своё время и не тратя своё здоровье. Кроме того, в сети Интернет можно получать дополнительный заработок, что тоже является очень важным, — заявил парламентарий.

Он отметил, что пенсионерам и людям предпенсионного возраста сложнее всего ориентироваться во Всемирной паутине.

Кроме того, депутат подчеркнул, что пожилым людям особенно важно объяснить, как уберечься от интернет-мошенничества и обезопасить свои данные.