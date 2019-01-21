"Стоит как обед". Кожемяко возмутили цены на выпечку в школах Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил мнение, что из школ региона нужно убрать автоматы с едой и газировкой, и возмутился ценами на выпечку. Об этом он написал в "Инстаграме".

— Проверил качество питания в школах Владивостока. Недопустимо высокие цены на выпечку, также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками — они отвлекают детей от здорового питания, — говорится в сообщении Кожемяко.

Также он поручил проверить стоимость блюд в столовых в школах региона.

— Триста процентов накрутили на выпечку, это что, нормально? Она стоит столько же, сколько стоит обед, — цитирует РИА "Новости" губернатора Приморья.

Ранее Лайф писал, что в Совфеде выступили с предложением запретить чипсы и батончики в школах. Такую же инициативу озвучили и в Госдуме. Сообщалось, что в РФ увеличилось число подростков с ожирением — в Минздраве отметили пугающую тенденцию.