Филарет назвал способ отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру

Недавно реабилитированный после многолетней анафемы глава "Киевского патриархата" посоветовал воспользоваться новым юридическим механизмом.

Глава "Киевского патриархата" Филарет Денисенко рассказал, как Украине отобрать у канонической УПЦ Киево-Печерскую лавру, а также Почаевскую лавру. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Религиозный деятель напомнил о принятом недавно Верховной радой законе. Он гласит, что представители УПЦ должны перерегистрироваться и записаться уже как служители Русской православной церкви. Филарет выразил уверенность, что они этого делать не станут.

— Они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности и лавры, — заключил он.

Как ранее писал Лайф, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что украинские власти сделают всё, чтобы забрать монастырь у УПЦ.