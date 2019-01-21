В ФТС рассказали о схемах вывода наличных денег за границу

Объём сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня, сократился в 20 раз за три года. Об этом сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы РФ Сергей Шкляев.

В то же время, по его словам, существует несколько схем, применяемых бизнесменами для вывода наличных денег за границу,

— Основных — три. Первая: использование подложных документов — деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов — по сделкам, которые в реальности никогда не заключались, — рассказал Шкляев в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что вторую схему в ФТС называют "карусель" — сначала нерезидент продаёт товар российской компании, которая потом уступает права другой организации. Последняя вывозит товар за границу и передаёт изначальному поставщику.

— Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги, — объяснил Шкляев.

Также он добавил, что третьим способом является создание фирм-однодневок под определённый контракт. Такая организация заключает с поставщиком договор, переводит аванс, а после — исчезает. При обнаружении таких сделок участники, в зависимости от ущерба, привлекаются к административной или уголовной ответственности.