В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею

В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею, случившегося 12 декабря.

— Обломки сопки перекрыли русло реки Буреи. Сейчас военные на месте решают, как ликвидировать завал, — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Сообщается, что ситуация в Верхнебуреинском районе из-за схода оползня сейчас напряжённая. Критической отметкой для затопления села Чекунда считают уровень воды в 258 м по Балтийской системе, в то время как сейчас он равняется почти 254 метрам.

При этом с наступлением весеннего половодья в апреле ожидают ухудшение обстановки.

Кроме Чекунды есть риск подтопления ещё нескольких окрестных поселений.