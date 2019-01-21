По глазам. Российские учёные придумали экспресс-тест на наркотики

Надо всего лишь посмотреть в специальные окуляры, из которых идёт свет разных цветов.

Учёные из Саратова разработали прибор для быстрого тестирования на наркотики, пишут "Известия". Он определяет наличие в крови запрещённых веществ по глазам.

Устройство работает очень просто: надо лишь посмотреть в окуляры. Через них на глаза направляют световые лучи — красные, синие и зелёные. А техника в это время фиксирует реакцию зрачков. Если человек принимал наркотики или пил спиртное, она будет отличаться.

По мнению разработчиков, это намного эффективнее, чем показывать пациенту цветовые таблицы, поскольку старый способ может дать неверные данные из-за неправильной освещённости помещения.

К тому же новый прибор позволяет выяснить состояние человека намного быстрее, что актуально в случаях аварий: сейчас водителям приходится сдавать мочу на анализ и ждать результатов.