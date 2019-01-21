Генконсул США окунулся в крещенскую купель во Владивостоке

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс принял участие в крещенских купаниях на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил у себя в "Фейсбуке".

Дипломат трижды окунулся в прорубь в Амурском заливе и перекрестился.

— Это старинная русская традиция. С давних времён в прорубь погружались, чтобы почувствовать прилив сил, укрепить здоровье и иммунитет. И это здорово делать вместе с другими, — сказал Кийс.

Вместе с ним православную традицию поддержал ещё один сотрудник генконсульства Даррэн Тис. По его словам, он уже во второй раз участвует в крещенских купаниях. В этом году к нему присоединилась супруга.

Как ранее писал Лайф, американский генконсул в 2018 году выдержал Великий пост.