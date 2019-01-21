В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости корью на Украине

По этой причине власти Польши намерены запретить въезд в страну непривитым украинцам.

Роспотребнадзор предупредил туристов об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине.

— Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за последний год на Украине показатель на один миллион населения составил 849 больных корью, в Грузии — 396, в Черногории — 324, в Греции — 261. При этом в 2019 году неблагополучная ситуация продолжается.

Также сообщается, что по этой причине власти Польши намерены запретить въезд в страну непривитым украинцам.

Что касается России, показатель заболеваемости корью в стране по итогам 2018 года составил 17,3 случая на один миллион населения.

Как подчеркнули в ведомстве, единственный способ защиты от этого заболевания — вакцинация.