В Совфеде не исключили пересмотра графика новогодних каникул

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В Совфеде не исключили пересмотра графика новогодних каникул

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Россияне могут получить право самостоятельно определять длительность новогодних каникул. Об этом сообщил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

— Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни, — рассказал Рязанский в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что работодатели смогут согласовывать график каникул с трудовыми коллективами, однако в этом вопросе необходимо "присутствие государственной политики".

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