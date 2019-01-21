Метель и морозы. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января

Сегодняшний день станет для москвичей "началом арктического вторжения". Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, 21 января в столичном регионе будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Также ожидаются небольшой снег и кратковременная метель.

Температура воздуха в Москве опустится до –7...–9 градусов, в области — до –7...–12 градусов по Цельсию. Скорость ветра составит 4–9 м/с. Атмосферное давление поднимется до 744 мм рт. ст.