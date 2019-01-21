"По душам". Абэ рассчитывает на откровенные переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии отметил, что планирует продвинуть переговоры по мирному договору "насколько это возможно".

Японский премьер Синдзо Абэ рассчитывает на откровенные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по мирному договору. Как сообщает агентство Kyodo, об этом он заявил перед вылетом в Москву, находясь в токийском аэропорту Ханэда. При этом Абэ выразил надежду, что переговоры позволят добиться прогресса в вопросе мира.

— Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам и, насколько это возможно, продвинуть переговоры по мирному договору, — сказал японский премьер-министр.

Напомним, уже на протяжении нескольких десятилетий Россия и Япония ведут консультации для заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР.

Как писал Лайф, 22 января в Москве пройдут переговоры Путина и Абэ. Ранее также сообщалось, что японский премьер готов заключить мирный договор при передаче Шикотана и островов Хабомаи.