Ошибка при подаче трапа. В Новосибирске задержали вылет самолёта

Читайте также

Ошибка при подаче трапа. В Новосибирске задержали вылет самолёта

3

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В настоящий момент проблема устранена. Пассажиры вылетели на четыре часа позже тем же бортом.

Вылет самолёта компании "Победа" из Новосибирска в Москву был задержан из-за неправильной подачи трапа. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

— При подаче трапа произошло незначительное повреждение лакокрасочного покрытия самолёта. Экипаж в целях безопасности принял решение о дополнительном техническом осмотре самолёта, — передаёт слова Горбуновой РИА "Новости".

Отмечается, что к настоящему моменту проблема была устранена, все пассажиры вылетели на четыре часа позже тем же бортом. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×