Ошибка при подаче трапа. В Новосибирске задержали вылет самолёта

Вылет самолёта компании "Победа" из Новосибирска в Москву был задержан из-за неправильной подачи трапа. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
— При подаче трапа произошло незначительное повреждение лакокрасочного покрытия самолёта. Экипаж в целях безопасности принял решение о дополнительном техническом осмотре самолёта, — передаёт слова Горбуновой РИА "Новости".
Отмечается, что к настоящему моменту проблема была устранена, все пассажиры вылетели на четыре часа позже тем же бортом. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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