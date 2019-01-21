Стендап-шоу, рэп-баттл и бизнес-лекции. Как в Москве отметят День студента

День студента в столице впервые отметят на общегородском уровне — 25 января учащихся вузов будут ждать на 32 площадках Москвы.

На сайте мэра и правительства столицы сообщается, что программа мероприятий на День студента была составлена с учётом пожеланий учащихся вузов: это в том числе стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, интернет-флешмоб, мастер-классы, закрытый предпоказ российской кинопремьеры и многое другое.

Так, на протяжении всего дня во Дворце спорта "Мегаспорт" будет проходить форум "Молодой предприниматель Москвы" с лекциями и семинарами по развитию бизнеса, вести которые будут известные предприниматели и бизнес-тренеры. В рамках мероприятия перед публикой выступят 25/17, Тима Белорусских, "Моя Мишель", The Hatters и другие. Бесплатная регистрация доступна на официальном сайте форума.

В ресурсном центре НКО пройдёт межвузовский студенческий интеллектуальный турнир "IQ-гонка", а также "Московский студенческий стендап". В лектории Музея Москвы состоится рэп-баттл Drop the mic для 15 участников от 14 до 30 лет.

Закрытый предпоказ фильма "Трудности выживания", премьера которого намечена на весну 2019 года, пройдёт в Цифровом деловом пространстве. После просмотра картины гости смогут пообщаться с её режиссёром Евгением Торресом.