Умер экс-агент ЦРУ, ставший прототипом героя фильма "Операция Арго"

Причиной смерти бывшего сотрудника спецслужбы стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес, в начале 1980-х годов участвовавший в операции по спасению американских дипломатов из революционного Ирана, умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, прототип главного героя фильма "Операция Арго" скончался из-за осложнений, вызванных болезнью Паркинсона, которую у него диагностировали 10 лет назад.

В 2012 году на экраны вышла кинолента Бена Аффлека "Операция Арго", в основу которой легло спасение шести сотрудников американского посольства в Иране. Фильм завоевал три статуэтки "Оскар", в том числе в номинации "Лучший фильм". Роль Тони Мендеса в оскароносной ленте исполнил Бен Аффлек.