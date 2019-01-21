Пропавшие на Урале туристки вышли на связь

Эвакуацию двух женщин планируется осуществить с помощью борта МЧС России. Их точное местоположение определяется.

Пропавшие 19 января на Урале две туристки вышли на связь. Как сообщили в свердловском главке МЧС, сегодня утром они позвонили на телефон "112".

— В это время вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту уже вылетел в район поиска из аэропорта Кольцово города Екатеринбурга, — говорится в сообщении.

Отмечается, что точное местонахождение женщин определяется, однако они находятся в районе Кытлыма. С их близкими работает психолог МЧС.

Как ранее писал Лайф, во время похода группы из пяти человек начался снегопад, в результате они приостановили восхождение и начали спускаться. Во время спуска две женщины присоединились к другой группе, а позже пропали.