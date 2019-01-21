При авиаударах ВВС Израиля погибло четыре сирийских военных

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При авиаударах ВВС Израиля погибло четыре сирийских военных

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Фото: ©Twitter/BuzzFeed News

Силами ПВО Сирии было уничтожено более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.

Четверо сирийских военных погибли в результате авиаударов ВВС Израиля по территории Сирии. По данным национального центра управления обороной РФ, ещё шесть сирийских военных получили ранения.

В сообщении говорится, что в ходе отражения удара сирийскими силами ПВО было уничтожено более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Как ранее писал Лайф, сирийские силы ПВО отразили очередную воздушную атаку.

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