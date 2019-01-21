Как на дрожжах. За десять лет в мире стало вдвое больше миллиардеров

Отмечается, что их состояние каждый год увеличивается на $900 млрд,​ или почти на $2,5 млрд в день.

За последние десять лет миллиардеров в мире стало почти вдвое больше — 2208 человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.

По подсчётам аналитиков, в период с 2017 по 2018 год каждые два дня на планете появлялся новый миллиардер. Отмечается, что их состояние каждый год увеличивается на $900 млрд,​ или почти на $2,5 млрд в день. В исследовании также говорится, что имущество самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса выросло до $112 млрд. При этом всего один процент его состояния равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, чьё население составляет 105 миллионов человек.

В то же время Oxfam фиксирует другой тревожный тренд: доходы 3,8 млрд человек, которые составляют беднейшую половину человечества, уменьшились на 11%. Согласно данным экспертов, каждый из них находится на границе нищеты и живёт менее чем на $5,5 в день. Их общее состояние равняется состоянию 26 богатейших людей планеты.