Выдавали себя за благотворителей. ФСБ ликвидировала группу финансистов ИГИЛ

ФСБ России выявила законспирированную ячейку, собиравшую средства для финансирования боевиков группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно данным службы, члены организации под видом благотворительности собирали денежные средства и отправляли их в Сирию. Действовала ячейка на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Всего таким образом террористам в САР было переправлено 10 млн рублей. Трое подозреваемых были арестованы.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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