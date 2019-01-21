Выдавали себя за благотворителей. ФСБ ликвидировала группу финансистов ИГИЛ

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Выдавали себя за благотворителей. ФСБ ликвидировала группу финансистов ИГИЛ

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Фото: ©РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Действовали трое арестованных на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи.

ФСБ России выявила законспирированную ячейку, собиравшую средства для финансирования боевиков группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно данным службы, члены организации под видом благотворительности собирали денежные средства и отправляли их в Сирию. Действовала ячейка на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Всего таким образом террористам в САР было переправлено 10 млн рублей. Трое подозреваемых были арестованы.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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