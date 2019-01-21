Это связано с тем, что краевое правительство до сих пор не сформировано, а назначенные Фургалом чиновники бегут от него.

В Хабаровском крае назревает управленческий кризис: новый губернатор региона Сергей Фургал может стать командиром без команды. На свой пост он пришел без команды, а за те четыре месяца, что выдвиженец от ЛДПР возглавляет Хабаровский край, он так и не смог её сформировать. О грядущем управленческом кризисе пишет Vostok-Today.

Из местного правительства уходят чиновники, даже те, которые были назначены уже при новом губернаторе. Например, в регионе до сих пор нет вице-губернатора по внутренней политике. СМИ также сообщали, что из местного Белого дома уходит министр природных ресурсов Константин Кузнецов, его на этот пост пригласил сам Фургал в прошлом декабре.

Кроме того, уволился глава Минкомсвязи Хабаровского края Сергей Фёдоров, а также ушёл министр имущества Сергей Желонкин. Журналисты также отмечают непонятную ситуацию в одном из ключевых блоков управления регионом — Министерстве промышленности и транспорта. Ведомство находится то ли на стадии расформирования, то ли переформатирования.

Несмотря на то что часть постов в правительстве до сих пор вакантна, Фургал решил провести реформы аппарата управления в "несформированном и пока малопродуктивном краевом правительстве". Дело дошло также и до реформ власти в провинции. Однако в регионе не хватает профессионалов, которые при первой возможности уходят в коммерческие структуры.

В регионе отмечают, что у них складывается впечатление, что с выдвиженцем от ЛПДР просто-напросто не хотят работать опытные и грамотные управленцы. Возможно, Фургала считают ненадёжным партнёром. Не исключено, что это связано с тем, что вся губернаторская повестка сегодня крутится вокруг заявлений популистского толка.

От правительства Хабаровского края ждут создания рабочих мест, привлечения в регион новых работодателей, однако пока этим заниматься некому. Сам губернатор пока разбирается с краевой думой за право самому назначать членов правительства. Дума с Фургалом не соглашается и стоит на своём.

Ранее эксперты также говорили о своей тревоге из-за ситуации в муниципалитетах Хабаровского края. В подавляющее большинство районов Фургал до сих пор не совершил визит.

Меж тем бывший руководитель аппарата губернатора ЕАО, первый замминистра культуры Хабаровского края Владимир Приходько поясняет, что явного управленческого кризиса в регионе пока нет.

— С моей точки зрения, то, что происходит в регионе сегодня, это не кризис управления. Это некая "затянутость болезни". Нужно было раньше совершать некоторые ходы, быстрее реагировать на возникающие ситуации. И тогда край не оказался бы в такой ситуации. Но поскольку "диагноз" был поставлен не совсем верно, то и получили вот такую проблему сегодня. Сегодня новому губернатору и его команде, даже той, что уже есть, необходимо более эффективно тратить и время, и знания на то, чтобы привести ощущения людей по поводу уровня жизни в норму, — поясняет Приходько.

В Хабаровском крае 23 сентября прошёл второй тур выборов губернатора. В нём участвовали действующий глава региона и кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал от ЛДПР. По итогам голосования Фургал набрал 69,57%, Шпорт — 27,97%.