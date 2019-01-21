Трампа обвинили в затягивании бюджетного кризиса из-за пустяка

Член Конгресса считает, что президенту стоит не обращать внимание на критикующие его "живые головы" и вспомнить о народе.

Конгрессмен-демократ Джим Клайберн заявил, что президент США Дональд Трамп сорвал достижение договорённости о возобновлении работы федерального правительства из-за пустяка. Об этом политик рассказал в эфире MSNBC.

По мнению Клайберна, президент США продемонстрировал неспособность соблюдать условия сделки.

— Вспомните, что мы направили ему $1,6 миллиарда, которые можно было израсходовать на строительство стены, мы также согласились на устраивающие всех поправки, — заявил конгрессмен.

Клайберн считает, что причиной того, что договорённость не была заключена, стала критика со стороны ведущих ток-шоу, к которым прислушался американский лидер. В частности, конгрессмен имел в виду выпуск Saturday Night Live, в котором Алек Болдуин в очередной раз спародировал Трампа.

— Президенту следует сосредоточить внимание на американском народе и забыть о том, что говорят о нём говорящие головы. Их не остановишь, что бы он ни делал, — сказал Клайберн.

В США с конца декабря частично приостановлена работа правительства, так как власти страны не смогли договориться о бюджете на 2019 год.

Ранее Лайф сообщал, что президент США предложил новый план по прекращению шатдауна.