Абэ может ещё раз посетить Россию в марте или апреле

В то же время в феврале министры иностранных дел Японии и РФ могут встретиться в Германии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может ещё раз посетить Россию весной этого года для переговоров по мирному договору. Как сообщает газета Mainichi Shimbun, такой визит готовит правительство страны, а намечен он на конец марта — начало апреля.

Такой план японская сторона намерена предложить в ходе переговоров между премьером Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, назначенным на 22 января. Издание отмечает, что в феврале также может состояться встреча министров иностранных дел Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова в Германии.