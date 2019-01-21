Абэ может ещё раз посетить Россию в марте или апреле

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Абэ может ещё раз посетить Россию в марте или апреле

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Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

В то же время в феврале министры иностранных дел Японии и РФ могут встретиться в Германии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может ещё раз посетить Россию весной этого года для переговоров по мирному договору. Как сообщает газета Mainichi Shimbun, такой визит готовит правительство страны, а намечен он на конец марта — начало апреля.

Такой план японская сторона намерена предложить в ходе переговоров между премьером Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, назначенным на 22 января. Издание отмечает, что в феврале также может состояться встреча министров иностранных дел Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова в Германии.

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