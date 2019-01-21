Филарета возмутило неправильное название "новой церкви" Украины

Он потребовал, чтобы говорили не "Православная церковь Украины", а "Украинская православная церковь".

"Новую церковь" на Украине следует называть не иначе как Украинской православной церковью. Об этом заявил глава раскольнической структуры Филарет в интервью ТСН.

— Сейчас распространяют неверное название: ПЦУ — Православная церковь Украины. Правильно — Украинская православная церковь, — сказал Филарет.

Он отметил, что никто не говорит "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии" и данную ситуацию следует исправить.

Ранее стало известно, что Филарет начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.

Напомним, Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. Этим документом юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины, религиозная организация не может ставить епископов или основывать приходы в других государствах. Есть и прочие ограничения, делающие новую структуру зависимой от Константинополя. А вот каноническая УПЦ считает, что всё это приведёт к большему расколу в стране.