В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, есть погибшие

Взрыв произошёл возле базы Вооружённых сил Афганистана в городе Майданшахре, провинция Вардак.

Машина взорвалась у базы спецслужб в Афганистане. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

По данным телеканала TOLO News, в результате нападения в городе Майданшахре погибли 12 человек, 27 были ранены. Агентство Xinhua сообщает, что погибло по меньшей мере 18 человек, 27 пострадали. Раненые были доставлены в госпиталь, некоторых отправили на лечение в Кабул.

Car suicide attack jolts Maidan Shahr, claimed by Taliban: By Ahmad Shah Erfanyar on 21 January 2019 MAIDAN SHAHR (Pajhwok): A car suicide bomber targeted a Special Forces’ base following a firefight in central Maidan Wardak province on Monday morning,… https://t.co/BT8bWDjo7v pic.twitter.com/zhZCzQ6kF7 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 21 января 2019 г.

Как сообщает Pajhwok, ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Талибан"*.

Ранее Лайф писал, что при атаке боевиков на кортеж губернатора провинции Логар погибло по меньшей мере восемь человек.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.