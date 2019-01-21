В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, есть погибшие

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В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, есть погибшие

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Взрыв произошёл возле базы Вооружённых сил Афганистана в городе Майданшахре, провинция Вардак.

Машина взорвалась у базы спецслужб в Афганистане. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

По данным телеканала TOLO News, в результате нападения в городе Майданшахре погибли 12 человек, 27 были ранены. Агентство Xinhua сообщает, что погибло по меньшей мере 18 человек, 27 пострадали. Раненые были доставлены в госпиталь, некоторых отправили на лечение в Кабул.

Как сообщает Pajhwok, ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Талибан"*.

Ранее Лайф писал, что при атаке боевиков на кортеж губернатора провинции Логар погибло по меньшей мере восемь человек.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

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